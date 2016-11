reconquest: Klassische Echtzeit-Strategie mit Basisbau nach dem dritten Weltkrieg; Vorbilder: Dune 2 und C&C - 4Players.de

Screenshot - reconquest (PC) Screenshot - reconquest (PC) Screenshot - reconquest (PC) Screenshot - reconquest (PC) Screenshot - reconquest (PC) Screenshot - reconquest (PC)

Am 16. Dezember 2016 wird StormCube Games das Echtzeit-Strategiespiel reconquest für PC und Mac veröffentlichen . Es soll sich an Klassikern wie Dune 2 und der Command-&-Conquer-Reihe orientieren und daher wird es auch Basisbau und Ressourcen-Sammeln geben. Das Szenario: Nach dem dritten Weltkrieg steht die Menschheit kurz vor ihrer Auslöschung. Und als Spieler muss man die Erde von Ausgestoßenen und Gesetzlosen wieder zurückerobern, indem man bessere Taktiken schmiedet und sie im Kampf besiegt. Schlüssel zum Sieg ist dabei die Kontrolle über das "radioaktive Schiefergas".reconquest ist ausschließlich ein Einzelspieler-Titel und wird drei Modi bieten. In der Kampagne wird man zwischen den "urbanen Streitkräften" und den "Outlaws" wählen können. Beide Fraktionen dürfen einen zehn Missionen langen Feldzug absolvieren, der mithilfe von Comic-Zwischensequenzen verbunden wird. Des Weiteren wird es einen Skirmish-Modus (Gefecht) mit bis zu drei KI-Gegnern auf acht Karten und einen Herausforderungsmodus ("Trapped") mit vorgefertigten Szenarien geben.Letztes aktuelles Video: Trailer