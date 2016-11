Cradle of Links VR: Shooter für die Vive - 4Players.de

Mit Cradle of Links VR will man einen weiteren VR-Shooter für die HTC Vive veröffentlichen. Ein Virus lässt die britischen Einwohner im Jahr 1860 mutieren. Mit einem Revolver, den man alle sechs Schüsse unter realistischen Zeitbedingungen nachladen muss, tritt der Spieler gegen neun Gegnersorten an. Dabei setzt man auf eine langsame und freie Fortbewegung per Touchpad und paart dies mit dem Roomscale-Prinzip der Vive. Das Projekt befindet sich noch in der frühen Entwicklungsphase:Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer