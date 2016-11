Destination Ares: Als KI auf einem Kolonie-Raumschiff: Überlebenssimulations im Early Access gestartet - 4Players.de

: Odyssee im Weltraum) oder



Screenshot - Destination Ares (PC) Screenshot - Destination Ares (PC) Screenshot - Destination Ares (PC) Screenshot - Destination Ares (PC) Screenshot - Destination Ares (PC)

MU-TH-UR 6000 (Alien) versuchen. 2001: Odyssee im Weltraum) oder

Solo-Entwickler Patrick Scott hat seine Überlebenssimulation Destination Ares bei Steam Early Access gestartet. Darin übernimmt der Spieler die Rolle einer KI auf einem Kolonie-Raumschiff, das mit seinen alten Teilen gerade noch so zusammengehalten wird und die Kolonisten am Leben hält. Man erhält Zugriff auf alle erdenklichen Systeme - angefangen bei der Steuerung bis zum Recycling und Management der überlebenswichtigen Ressourcen.Individuelle Anpassungen (Customization) werden ebenfalls groß geschrieben: Man darf sich seine eigene Crew erschaffen, ein eigenes Schiff bauen und sogar das Layout der Systeme nach eigenem Geschmack gestalten. Darüber hinaus soll ein adaptiver Schwierigkeitsgrad dafür sorgen, dass auf der einen Seite eine Herausforderung geboten, aber auf der anderen Seite talentfreien Ressourcen-Managern bei Bedarf auch unter die Arme gegriffen wird. Allerdings bleibt man auf die Rolle der KI beschränkt und hat keinen direkten Einfluss auf die Handlungen der Crew. Deren Verhalten sollen laut Beschreibung übrigens dafür sorgen, dass man manchmal den Glauben an die Menschheit verliert.Destination Ares wird sich laut Scott noch etwa sechs bis zwölf Monate im Early Access befinden und soll kontinuierlich mit weiteren Inhalten und Funktionen versorgt werden. Wer in das Ein-Mann-Projekt hineinschnuppern möchte, kann sich zum Preis von 11,99 Euro als kleiner Bruder von Hal 9000 (