Retro Winter Sports 1986: Wie der Name schon sagt - 4Players.de

Wer mit Android- oder iOS-betriebenem Smartphone in alten Zeiten schwelgen will, kann das in Kürze tun: Headup Games hat Retro Winter Sports 1986 angekündigt. Das Spiel wird vom dreiköpfigen deutschen Studio The Bitfather ( Pixel Heroes: Byte & Magic ) entwickelt und soll Anfang kommenden Monats erscheinen. "Mit Retro Winter Sports 1986 können Spieler Anfang Dezember den Retro-Charme von damals auf mobilen Geräten erneut genießen - selbstverständlich in nicht zeitgemäßer Grafik in 4:3!", heißt es in der Pressemitteilung.In sechs Disziplinen trainiert man entweder oder nimmt am Wettkampf teil. Man kämpft entweder alleine oder abwechselnd mit bis zu acht Spielern. Als Sportarten sind Skispringen, Biathlon, Bob, Eisschnelllauf, Curling und Slalom vorhanden. Der eigenwillige Trailer vermittelt einen ersten Eindruck von dem altmodischen Wintersport.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer