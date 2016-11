Jazon and the Dead: Zweistick-Shooter mit Comic-Look - 4Players.de

ronny_83 schrieb am 16.11.2016 um 13:01 Uhr

Ich mag diesen Art Style ja sehr gern. The Flame in The Flood hat mich da komplett weggeblasen. Gerne mehr davon. Spielprinzip scheint eher in Richtung Adventure zu gehen als durchgängig fluffiger Twin-Stick-Shooter. Aber ok, mal schauen.