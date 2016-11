"Mario Kart Switch": Gerücht: Ist eine erweiterte Version von Mario Kart 8 mit neuen Inhalten und neuem "Battle Modus" - 4Players.de

Lumilicious hat geschrieben: Damit würde Nintendo eine Tradition brechen.

1 Mario Kart pro System und jedes Mario Kart war irgendwo neu. Wäre schade wenn an dem Gerücht was dran ist.

Bedenke, es ist ein Hybridsystem. Also zwei Plattformen in Einer. Nintendo hat so ein Mario Kart zusätzlich frei.^^Als Übergang bis ein richtiges MK9 kommt sicherlich zu verkraften. Für unterwegs garantiert was anderes als der Wii U Teil der nur Zuhause geht.Unendlich neue Ideen für einen 9. Teil dürften eh nicht gehen. Daher rechne ich bei MK9 auch nur mit paar Überarbeitungen.