Driving Survival: Finsterer Roadtrip mit cleveren Zombie-Fahrern in Arbeit - 4Players.de

Entwickler und Kurzfilmkünstler Ondrej Svadlena möchte das Renn- und Action-Genre miteinander vermischen: Im von Rockpapershotgun.com etwas näher vorgestellten Driving Survival wird man auf einem Road Trip von infizierten Gegnern im Auto verfolgt und nach Rammattacken überfallen. Noch befindet sich das Projekt in einem frühen Stadium, so dass weder geplante Plattformen noch ein grober Termin genannt werden. Auch der Name ist noch nicht final. Im Entwickler-Blog erläutert Svadlena allerdings, dass er großen Wert auf clever fahrende und attackierende KI-Gegner lege, weil Verfolgungsjagden in anderen Titeln wie Grand Theft Auto nicht spannend und unterhaltsam genug gestaltet würden.