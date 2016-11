Mario RPG: Invasion of the Rabbids (Arbeitstitel): Gerücht: Rundenbasiertes Mario-Rollenspiel mit reichlich Rabbids bei Ubisoft in Entwicklung - 4Players.de

Zum Verkaufsstart der Switch-Konsole im März 2017 soll ein rundenbasiertes Mario-Rollenspiel erscheinen, das bei Ubisoft entsteht und sich um eine Invasion der Rabbids drehen wird, berichtet Let's Play Video Games basierend auf Insider-Informationen von Nintendo und Ubisoft. Der Arbeitstitel des Crossover-Projekts lautet "Mario RPG: Invasion of the Rabbids". Obwohl der Titel bei Ubisoft entsteht, will Nintendo es als Mario-RPG-Projekt kommunizieren und beaufsichtigt die Entwicklung mit Argusaugen, damit es den hauseigenen Mario-Spezifikationen gerecht wird.In dem Rollenspiel wird das Mario-Universum von den Rabbids überrannt. Einige der Hasen sind freundlich, andere Rabbids sind eher böse. Es soll auch einen neuen und immer wiederkehrenden Bowser als Boss-Gegner im Rabbids-Design geben. Obwohl viele Gastauftritte von bekannten Charakteren aus der Mario-Serie vorgesehen sind, soll die zentrale Party eher aus "Neben-Charakteren" bestehen. Sowohl Yoshi als auch ein Rabbid sollen zu den primären Party-Mitgliedern gehören.Das Spiel soll sich vielmehr so anfühlen, als hätten die Rabbids die Switch-Konsole übernommen und würden irgendwie den gewohnten Spielfluss unterbrechen oder stören. Des Weiteren ist von einem "Quicksave System" die Rede, damit man den Spielstand schnell sichern kann, bevor dem Switch-Handheld die Akku-Reserven ausgehen. "Mario RPG: Invasion of the Rabbids" soll bei der Switch-Vorstellung im Januar 2017 bereits spielbar sein.