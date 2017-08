Mario + Rabbids Kingdom Battle: "Das Phantom der Bwahpera" im Trailer - 4Players.de

Ubisoft zeigt allerlei Spielszenen aus Mario + Rabbids Kingdom Battle in dem Trailer "Das Phantom der Bwahpera". In dem exklusiven Switch-Spiel verbünden sich Mario (Nintendo) und die Rabbids (Ubisoft) um das Pilz-Königreich zu retten. Dabei werden allerlei rundenbasierte Kämpfe in kunterbunten Welten ausgefochten. Das Spiel wird am 29. August 2017 erscheinen (zur Vorschau )."Mario + Rabbids Kingdom Battle erzählt die Geschichte eines unerwarteten Zusammentreffens zwischen der berühmtesten Videospielfigur Mario und den respektlosen und chaotischen Rabbids. Sie alle verbünden sich, um das Pilz-Königreich zu retten, das durch einen geheimnisvollen Wirbel auseinandergerissen wurde."Letztes aktuelles Video: Das Phantom der Bwahpera