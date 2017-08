30 fps sia portatile che docked. Ma docked è 900p. — Davide Soliani (@DavideSoliani) 4. August 2017

Davide Soliani, Creative Director von Ubisoft Milan, bestätigte via Twitter, dass Mario + Rabbids Kingdom Battle im TV-Modus in der nativen Auflösung 900p auf Nintendo Switch laufen wird. Im Handheld-Modus wird es in 720p (maximale Auflösung des Displays) laufen. Die Bildwiederholrate wird 30 fps betragen. Mario + Rabbids Kingdom Battle wird am 29. August 2017 exklusiv für Nintendo Switch erscheinen. In unserer Vorschau hinterließ das alberne Taktik-Highlight einen sehr guten Eindruck (zur Vorschau ; zur Video-Vorschau ).Letztes aktuelles Video: Charakter-Vorstellung Mario