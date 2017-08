Mario + Rabbids Kingdom Battle: Season Pass mit drei DLCs angekündigt - 4Players.de

ronny_83 schrieb am 24.08.2017 um 00:38 Uhr

Ob es DLC oder Season Pass für Spiele gibt, ist mir generell eher egal. Immer noch besser als diese Pre-Order-Vorbestellerboni-Pest, die sich ausgebreitet hat. Wichtig ist nur, was darin enthalten ist. DLC können auch eine Investition in die Dauer eines Spiels sein und ein Spiel auch langfristig motivierender machen. Und neue Koop-Karten sind da zumindest ein Gedankengang in die richtige Richtung. Ob der Season Pass generell sein Wort wert ist, wird sich zeigen. Steam Punk-Waffen brauch ich schonmal nicht.