Mario + Rabbids Kingdom Battle: Luigi und seine Fähigkeiten im Trailer - 4Players.de

Ubisoft stellt Luigi und seine Fähigkeiten im folgenden Trailer kurz vor. Luigi ist ein Meister "der Fernangriffe (weil er Angst hat, an vorderster Front zu kämpfen). Dank seiner fantastischen Mobilität hat Luigi schon so manches 'Rückzugsgefecht' tapfer angeführt." Neben Luigi gibt es noch sieben weitere Helden: Mario (Sturmangriff), Rabbid-Luigi (Verteidigungsspezialist), Yoshi (Fernkampfspezialist), Peach (gute Balance zwischen Offensive, Defensive und Beweglichkeit), Rabbit-Mario (Raufbold der Oberklasse), Rabbid-Peach (Heilung und Schadensbegrenzung) und Rabbid-Yoshi (Fernkampf). Mario + Rabbids Kingdom Battle wird am 29. August 2017 exklusiv für Nintendo Switch erscheinen. In unserer Vorschau hinterließ das alberne Taktik-Highlight einen sehr guten Eindruck (zur Vorschau ; zur Video-Vorschau ).