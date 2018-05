Mario + Rabbids Kingdom Battle: Dritte und finale Erweiterung "Donkey Kong Adventure" im Trailer - 4Players.de

In der dritten und finalen Erweiterung "Donkey Kong Adventure" für Mario + Rabbids Kingdom Battle wurde "Rabbid Peach" von ihren Freunden getrennt. Die beiden neuen Charaktere Donkey Kong sowie der dickköpfige Rabbid Cranky müssen sie retten."Zu Beginn unserer Arbeiten an Donkey Kong als neuen Helden haben wir zuerst darüber nachgedacht, welchen Einfluss er auf das Kampfsystem in der Geschichte von Mario + Rabbids Kingdom Battle haben soll. Er hat große Arme, die er ausgiebig im Kampf nutzen will. Und er ist ein Gorilla, also macht es Sinn, ihm mehr Bewegungsoptionen zu verschaffen", sagt Davide Soliani, Creative Director von Ubisoft Milan Das Resultat daraus ist, dass Donkey Kong eine mächtige Greifen-und-Werfen-Fähigkeit erhalten hat: "Er kann sich außerdem in der Luft fortbewegen, wenn er von einer Pusteblume zur nächsten springt. Damit sind neue Bewegungen, wie das Schwingen mit Pusteblumen und das Hinaufklettern von hohen Geländen, um die Gegner zu besiegen, möglich. Wenn du als Rabbid Cranky spielst, kannst du im Flug Gegner beschießen und erhältst Energie zurück, wenn du ein Nickerchen machst."Der Mario + Rabbids Kingdom Battle Donkey Kong Adventure DLC wird als Switch-Download verfügbar sein. Die Erweiterung ist Teil des Season Pass oder kann einzeln gekauft werden. Ein Termin wurde nicht genannt.Letztes aktuelles Video: Donkey Kong Adventure Trailer