Final Goalie: In der Virtual Reality halten wie Neuer - gegen Smartphone-Schützen am Elferpunkt - 4Players.de

Entwickler und Publisher Ivanovich Games hat Ende vergangener Woche ein Spiel auf Steam veröffentlicht, das Vive-Besitzer zu Torhütern macht: Mithilfe der VR-Controller halten sie in Final Goalie aufs Tor kommende Bälle - empfohlen wird eine Spielfläche von drei, mindestens aber zwei Metern Breite. Zur Wahl stehen "Simulation" und "Arcade", wobei in Letzterem Extras wie eine Superzeitlupe und riesige Handschuhen für Abwechslung sorgen.Auch in der Simulation nimmt man dem nachfolgenden Trailer zufolge wohl nicht an echten Fußballspielen teil, sondern absolviert kurze Herausforderungen. Der Clou scheinen Multiplayer-Partien gegen Smartphone-Besitzer zu sein: Wer das kostenlose Final Kick auf Android oder iOS nutzt, kann versuchen Bälle ins Netz zu schnipsen, die die PC-Torhüter halten müssen.Letztes aktuelles Video: Start-Trailer