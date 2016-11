Operation Babel: New Tokyo Legacy: Dungeon-Crawler für PS Vita im Anmarsch - 4Players.de

Screenshot - Operation Babel: New Tokyo Legacy (PS_Vita) Screenshot - Operation Babel: New Tokyo Legacy (PS_Vita) Screenshot - Operation Babel: New Tokyo Legacy (PS_Vita) Screenshot - Operation Babel: New Tokyo Legacy (PS_Vita) Screenshot - Operation Babel: New Tokyo Legacy (PS_Vita) Screenshot - Operation Babel: New Tokyo Legacy (PS_Vita) Screenshot - Operation Babel: New Tokyo Legacy (PS_Vita) Screenshot - Operation Babel: New Tokyo Legacy (PS_Vita)

Die Xth-Spezialeinheit kehrt zurück: NIS America und die flashpoint AG werden mit Operation Babel: New Tokyo Legacy einen Nachfolger zu Operation Abyss veröffentlichen. Der Dungeon-Crawler soll im Frühjahr 2017 für PlayStation Vita erscheinen. Über eine PC-Version wird ebenfalls nachgedacht.Operation Babel soll an die Ereignisse des Vorgängers anknüpfen und erzählt von einer neuen Gefahr, die Tokio heimsucht. Herausfordernde "Labyrinthe", eine verbesserte Charakteranpassung durch das neue "Sub-Blood-System" (hybride Jobklassen) sowie Modifikationen der Charakterfähigkeiten durch bestimmte Gegenstände werden versprochen. Auch das Rise-&-Drop-System ist wieder mit von der Partie (bessere Belohnungen gegen immer stärker werdende Gegner)."Operation Babel: New Tokyo Legacy spielt in naher Zukunft in Tokio, das nach dem Kampf mit den Variants nun einer neuen Bedrohung gegenübersteht. Wenn am Himmel ein mysteriöses Objekt erscheint, genannt 'der Embryo', wird die CPA und die Xth-Spezialeinheit mobilisiert. Das Xth-Squad besteht aus einer Gruppe von genetisch modifizierten Teenagern, die das Erbgut der größten Helden der Geschichte in sich tragen und durch diese speziellen 'Blood Codes' über mächtige Fähigkeiten verfügen."