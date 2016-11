Cladun Returns: This Is Sengoku!: 8-Bit-Action-Rollenspiel für PC, PS4 und PS Vita - 4Players.de

"Pixelperfekte-Anpassung: Die Spieler können jeden einzelnen Pixel mit dem Pixel-Editor verändern und somit das Aussehen und die Ausstattung ihres Charakters individuell gestalten. Die Daten können mit anderen Spielern geteilt werden, um diese in das eigene Spiel zu integrieren.

Magic-Circle-Power: Mit dem Magic-Circle-System können Verbündete gestärkt werden, um den Spieler zu beschützen. Der Spieler kann Artefakte zuweisen und speziell anordnen, um bestimmte Fähigkeiten zu maximieren.

Madcap-Multiplayer: Der Spieler kann entweder gemeinsam mit Freunden im Koop-Modus die Dungeons säubern, im Versus-Modus mit anderen Spielern, um die meisten Punkte konkurrieren oder versuchen mit den schnellsten Speed-Runs die Online-Ranglisten zu erobern."

NIS America hat Cladun Returns: This is Sengoku! angekündigt. Das 8-Bit-Action-Rollenspiel nach Dungeon-Crawler-Bauart soll im Frühjahr 2017 für PlayStation 4, PS Vita und PC ( Steam ) erscheinen. In Zusammenarbeit mit der flashpoint AG wird die PS4-Version ebenfalls hierzulande im Handel erhältlich sein."In Cladun Returns: This is Sengoku! erwacht der Spieler in der Welt von Arcanus Cella. Dort trifft er auf den mysteriösen Yukimura, der ihm erklärt, dass er sich in der Welt der Toten befindet. Um einen Weg aus der gefährlichen Unterwelt zu finden, muss der Spieler die Seelen der Sengoku-Militärkommandanten aufspüren und ihnen bei ihren unerledigten Geschäften helfen, damit sie erlöst werden können."Letztes aktuelles Video: Ankündigung