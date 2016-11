My Friend Pedro: Zweidimensionale Action mit Bullet-Time - 4Players.de

Das zweidimensionale Actionspiel My Friend Pedro war wie Superhot ursprünglich ein erfolgreiches Browser-Spiel, dessen Spielmechanik man mit verbesserter Grafik auf den PC hieven möchte. Pedro kann mt seinen beiden Knarren in alle erdenklichen Richtungen schießen, Wandsprünge ansetzen, sich um seine eigene Achse drehen (und somit Schüssen ausweichen) und vor allen Dingen die Zeit in brenzligen Situationen verlangsamen. Wann das Spiel auf Steam erscheinen wird, ist noch unklar:Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer