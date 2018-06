Highrisers: Publisher gefunden; Termin: 2. Quartal 2019 - 4Players.de

Nachdem Solar Powered Games das Survival-Rollenspiel Highrisers durch eine Kickstarter-Kampagne im Jahr 2016 finanziert hatte, haben sie nun einen Publishing-Partner gefunden: Assemble Entertainment (Pizza Connection 3, Hanse - The Hanseatic League). Das Spiel soll im 2. Quartal 2019 für PC auf Steam sowie weiteren Digitalplattformen erscheinen.Studiogründer Markus Grupp von Solar Powered Games: "Wir sind froh, mit Assemble Entertainment ein erfahrenes Publishing-Team gefunden zu haben, das voll hinter dem Produkt steht. Das erlaubt es uns, uns voll und ganz auf die Fertigstellung von Highrisers zu konzentrieren."Stefan Marcinek (Assemble's Gründer und Geschäftsführer) ergänzt: "Wir bei Assemble sind überzeugt davon, mit Solar Powered Games einen wertvollen Partner und mit Highrisers ein großartiges Produkt für 2019 gewonnen zu haben, wir alle freuen uns sehr auf die bevorstehende Zusammenarbeit.""In Highrisers kämpfen die Spieler mit vier Charakteren in einer postapokalyptischen Großstadt ums Überleben. Das Stadtbild ist geprägt von gigantischen Wolkenkratzern in denen die Gruppe versuchen muss, alles zu finden was sie zum Leben braucht. Je weiter sie in die unteren Stockwerke vordringen, desto gefährlicher wird es, denn unheimliche Wesen lauern den überlebenden Menschen auf. Zudem müssen die Spieler die Tageszeit im Auge behalten und sich auf die Nächte vorbereiten, dann nämlich macht sich das Grauen aus den unteren Stockwerken auf den Weg nach oben."Die Spielercharaktere verfügen jeweils über spezielle Fähigkeiten, deren Entwicklung sich mittels eines Skilltrees beeinflussen lässt. Neben den Kämpfen und der Ressourcen-Sammelei wird ein Craftingsystem geboten. Waffen, Nahrungsmittel, Medizin oder Werkzeuge lassen sich herstellen und verwenden. Je stärker die Charaktere werden, desto tiefer erkunden sie ihren Wolkenkratzer und entscheiden, wann es Zeit ist, mit dem reparierten Helikopter das nächste Hochhaus aufzusuchen, um nach und nach aus der Stadt zu entkommen.Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Trailer