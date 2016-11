SkyKeepers: Rasanter Plattformer mit Fokus auf Kampfvariationen - 4Players.de

Der Action-Plattformer Skykeepers nimmt sich Kampfspiele wie Mortal Kombat als Vorlage und verbindet verschiedene Angriffsarten zu Komboattacken. Der Protagonist Tangi kann Gegner mit Angriffen in die Luft befördern und diese dann dank Teleportation weiter bearbeiten. Jede Fähigkeit hängt unmittelbar mit dem Heimatdorf zusammen: Kann der Dorfanführer Tangi nach gelungener Mission die Ressourcen für ein neues Gebäufe aufbringen, so verändert das auch sein Portfolio an Angriffsarten. Skykeepers beschäftigt sich inhaltlich mit den Mythen Ozeaniens und wird vorerst für den PC entwickelt:Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer