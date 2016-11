Indie Prize: Berlin 2017: Einreichungen noch bis zum 5. Dezember möglich - 4Players.de

Die Bewerbungsphase für den Indie Prize Berlin 2017 als Teil der Casual Connect Europe (von der Casual Games Association für unabhängige Entwickler) ist gestartet worden. Die Konferenz findet in diesem Jahr vom 7. bis 9. Februar 2017 in Berlin statt. "Der Indie Showcase ist nicht nur eine einzigartige Möglichkeit für Entwickler, ihre Spiele Publishern und Branchenentscheidern zu zeigen, sondern auch ein hervorragendes Forum, um Ideen auszutauschen und mit hunderten Gleichgesinnten in Kontakt zu kommen", so Yuliya Moshkaryova, Direktorin des Indie Prize.Entwickler, die ihre Spiele einreichen möchten, können Details zu ihren Titeln online über das offizielle Indie Prize Berlin 2017 Einreichungsformular übermitteln. Die Frist für Einreichungen endet am 5. Dezember 2016. Teilnahmeberechtigt sind alle Indie-Entwickler, die im Besitz von mindesten 50% ihres Studios als auch der eingereichten Spiele-IP sind. Darüber hinaus müssen Spiele, die noch in Entwicklung sind, mindestens 15 Minuten an spielbaren Inhalten bieten, damit die Jury das Projekt beurteilen kann.Die Veranstalter der Casual Connect Europe 2017 schreiben weiter: "Über 100 unabhängige Spieleentwickler aus über 50 Ländern rund um den Globus werden sich ein Kopf-an-Kopf Rennen um das renommierte Indie-Prize-Förderprogramm liefern. Als Teil des Förderprogramms bietet CGA den ausgewählten Teilnehmern zwei All-Access-Pässe für die Konferenz gratis, sodass diese ihre Spiele zusammen mit den weltbesten Spieleentwicklern präsentieren können, einen kostenlosen Stand in der Indie Prize Area und ebenfalls kostenfreie Unterkunft für die Dauer der Konferenz. (...) Das Indie-Prize-Förderprogramm bietet aufgenommenen unabhängigen Entwickler-Teams die Gelegenheit, ihre Spiele auf der Casual Connect, einer Konferenz für professionelle Entwickler und Publisher von Videospielen, zu zeigen. Zusammen mit dem Präsentationsplatz erhalten die Teilnehmer All-Access-Pässe zur Konferenz, die Zugang zum Indie Prize Showcase sowie auch allen Sessions und natürlich Partys gewähren. Die teilnehmenden Indie-Entwickler haben zudem noch die Möglichkeit, um die begehrten Indie Prize Awards in zehn verschiedenen Kategorien zu wetteifern. Die Gewinner werden im Rahmen der Indie Prize Awards Feier während der Casual Connect Europe 2017 bekannt gegeben."