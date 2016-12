Indie Prize: Berlin 2017: Es wurden mehr als 470 Spiele eingereichet - 4Players.de

Polen: FreeGalactus Winner - Book of Demons

Ägypten: Run Double Jump Winner - Pix Hop

Niederlande: Dutch Game Awards Winner - FRU

Niederlande: Indigo Winner - Tied Together

Moldavien: Game Factory Jam Winner - Colonize

Weißrussland: DevGAMM Winner- Pathologic

Tchechische Repuplik: Game Developers Session Winner - Mashinky

Deutschland: Respawn Winner - unWorded

Ukraine: Games Gathering Conference Winner- Deuterium Wars

Ukraine: GetIT Kyiv 2016 Winner - caRRage

Schweden: Sweden Game Conference Winner - Passpartout

Argentinien: Eva Cordoba Winner- Okhlos

Rumänien: DevPlay Winner- Second Hand: Frankie's Revenge

Indien: NASSCOM Winner- Missing: Game for a cause

Lithauen: GameOn Winner - Monster Buster

Russland: White Nights Winner - Pig Bang

Frankreich: Indie Games Play 7 - Double Kick Heroes

Italien: Codemotion Winner - Edge Guardian

Die Bewerbungsphase für den Indie Prize Berlin 2017 als Teil der Casual Connect Europe ist beendet. Entwickler aus 63 Ländern haben insgesamt 470 Spiele für alle Plattformen eingereicht, dies ist eine Steigerung von über 20 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Mit 44 Prozent aller Titel ist der PC die stärkste Plattform, dicht gefolgt von Mobile - gleichmäßig aufgeteilt auf iOS und Android. In den kommenden Wochen werden die 38 Jurymitglieder die besten 120 Spiele auswählen, die dann auf der Indie-Prize-Area präsentiert werden. Die Konferenz findet vom 7. bis 9. Februar 2017 in Berlin statt."Zusätzlich hat Indie Prize internationale Partner, verbunden als Game-Nations-Community, die über lokale Events die besten Spiele aus ihren Ländern für den Indie Prize Showcase nominieren. Die Gewinner erhalten einen garantierten Platz für den Indie Prize Berlin inklusive zweier kostenloser All-Access-Pässe und kostenloser Unterbringung während der Konferenz", heißt es von den Veranstaltern. Die nominierten Spiele für den Indie Prize Berlin über die "Game Nations Community" sind:"Wir sind überwältigt von der Menge an eingereichten Spielen in diesem Jahr. Es ist großartig, dass Studios von rund um den Globus ihre Projekte präsentieren und am Förderprogramm teilnehmen möchten", so Yuliya Moshkaryova, Direktorin des Indie Prize. "Wir freuen uns auch sehr darüber, dass ein Viertel der eingereichten Spiele von Studios kommen, die bereits in den Vorjahren schon einmal am Indie Prize teilgenommen haben, aber auch, dass der Großteil der Spiele bisher nicht veröffentlicht wurde. Es ist für jeden Teilnehmer eine großartige Möglichkeit, um mit den besten Indie-Entwicklern aus jeder Ecke der Welt in Kontakt zu kommen und sich gegenseitig auszutauschen.""Das Indie-Prize-Förderprogramm bietet aufgenommenen unabhängigen Entwickler-Teams die Gelegenheit, ihre Spiele auf der Casual Connect, einer Konferenz für professionelle Entwickler und Publisher von Videospielen, zu zeigen. Zusammen mit dem Präsentationsplatz erhalten die Teilnehmer All-Access-Pässe zur Konferenz, die Zugang zum Indie Prize Showcase sowie auch allen Sessions und natürlich Partys gewähren. Die teilnehmenden Indie-Entwickler haben zudem noch die Möglichkeit, um die begehrten Indie Prize Awards in zehn verschiedenen Kategorien zu wetteifern. Die Gewinner werden im Rahmen der Indie-Prize-Awards-Feier während der Casual Connect Europe 2017 bekanntgegeben."