Indie Prize: Berlin 2017: Die Jury hat 130 Titel ausgewählt - 4Players.de

Best Game Audio

Best Game Design

Best Game Art

Best Game Narrative

Best Multiplayer Game

The Best Kids and Family Game

Best Mobile Game

Best VR Game

Most Innovative Game

Best in Show: Audience Choice

Die vollständige Teilnehmerliste für den "Indie Prize" der Casual Connect Europe im Februar 2017 steht fest. Von den 470 für den "Indie Prize Berlin" eingereichten Independent Games wurden 130 Titel von den Jury-Mitgliedern ausgewählt. Die vollständige Liste kann auf der entsprechenden Webseite eingesehen werden. Vom 7. bis zum 9. Februar werden die nominierten Entwickler ihre Spiele in der Indie Prize area der Casual Connect Europe 2017 in Berlin präsentieren. Die besten Games werden in den folgenden Kategorien ausgezeichnet:Der "Indie Prize" ist ein von der Casual Games Association ins Leben gerufene Programm zur Unterstützung von Entwicklern von Independent Games. "Das Ziel des Indie Prize ist es, Indie Entwicklern eine Plattform zu bieten, um Kontakte zu knüpfen. Vor Ort treffen sich Entwickler aus aller Welt und lassen ihre Games von Profis aus der Games Industrie anspielen, um von deren gesammelten Fachwissen zu profitieren. Der Indie Prize zeigt, wie sich die Spieleentwicklung in verschiedenen Ländern unterscheidet, regt den Austausch von Erfahrungen an und lädt auf Events und Partys zum Networking mit CEOs und Insidern der führenden Firmen der Game-Industrie ein."