Indie Prize: Berlin 2017: Die Preisträger stehen fest - 4Players.de

Best Game Design: Shadow Tactics: Blades of the Shogun von Mimimi Productions (Deutschland)

Best VR Game: Anshar Wars 2 von Ozwe Games (Schweiz)

Most Innivative Game: FRU von Through Games (Niederlande)

Best Game Audio: Blink and Die von Sureksu (Argentinien)

Best Game Art: Figment von Bedtime Digital Games (Dänemark)

Best Game Narrative: Empathy von Pixel Night (Schweden)

Best Multiplayer Game: Lightfield von Lost in the Garden (Österreich)

Best Kids and Family Game: Blink and Die von Suresku (Argentinien)

Best Mobile Game: Super Pet Hero von Amused Sloth (Rumänien)

Best in Show - Audience Choice: CoverFire von 1MBand (Spanien)

Die Casual Connect Europe 2017 ist am vergangenen Donnerstag nach drei Tagen mit Veranstaltungen, Panels und Vorträgen zu Ende gegangen. In diesem Jahr fand die Veranstaltung in der "Station Berlin" in Deutschland statt. Am Abschlusstag der Casual Connect Europe 2017 wurden auch die Gewinner der 17. Indie Prize Awards bekanntgegeben. Preise wurden in den folgenden zehn Kategorien vergeben:"Zwischen dem 7. und 9. Februar trafen sich in der Hauptstadt über 1.800 Branchenvertreter aus aller Welt zu Ausstellungen, Panels und Vorträgen mit einer breitgefächerten Auswahl an Themen, die sich mit Branchentrends, Marktentwicklung und -wachstum, Projektfinanzierung, Daten und Analysen, Design und Entwicklung, Esports & Casino sowie den Next-Gen-Technologien VR und Augmented Reality beschäftigten. In diesem Jahr konnte die Casual Connect Europe 125 internationale Redner präsentieren, von Unternehmen wie Amazon, CCP Games, Electronic Arts, Epic Games, Facebook, Google, Hasbro, King, NC Soft, Nexon, Rovio Entertainment, Square Enix, Supercell, Team 17, Twitch, Ubisoft, Valve, Wargaming, Wooga, Youzu Interactive und vielen weiteren."