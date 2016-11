Die Young: Survival-Abenteuer von Indiegala angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Die Young (PC) Screenshot - Die Young (PC) Screenshot - Die Young (PC) Screenshot - Die Young (PC) Screenshot - Die Young (PC) Screenshot - Die Young (PC)

Das interne Entwicklerteam von Indiegala arbeitet an einem Open-World-Survival-Abenteuer aus der Ego-Perspektive, das derzeit auf Basis der Unreal Engine 4 entsteht und 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll. Zudem ist ein Early-Access-Start für diesen Winter auf Steam geplant. Die Young , so der Titel, soll den Spieler in die Rolle eines entführten jungen Mädchens versetzen, das auf einer geheimnisvollen Mittelmeerinsel gefangen gehalten wird.Um das Eiland zu verlassen, müsse man Höhlen und Ruinen erkunden, Trinkwasser und Ausrüstung suchen und immer wieder vor den Einwohnern flüchten, die einem im wahrsten Sinn des Wortes an den Kragen wollen. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer