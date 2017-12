Mit dem nachfolgenden Video weist IndieGala auf ein Update der Early-Access-Version von Die Young hin: In ihren Träumen erfährt man nicht nur Einzelheiten zur Geschichte der Protagonistin Daphne, sondern lernt auch Mittel und Wege kennen, mit denen sie auf der Insel überleben kann, auf die sie verschleppt wurde.In dem Survival-Abenteuer läuft man vor Menschen und Tieren davon, die Daphne an den Kragen wollen. Die junge Frau kann behände klettern und springen, erkundet Höhlen sowie Ruinen und bastelt Ausrüstungsgegenstände aus Materialien, die sie auf der Insel findet.Die Young soll für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Veröffentlichung war ursprünglich für 2017 geplant - einen Termin gibt es aktuell jedoch nicht. In der Early-Access-Version auf Steam sind derzeit 35 von knapp 70 Missionen spielbar, wobei die komplette Insel noch nicht begehbar ist.Letztes aktuelles Video: Träume