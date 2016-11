Verkaufscharts: Großbritannien: PlayStation 4: Zweiterfolgreichste Woche seit der Markteinführung; Uncharted 4 wieder in den Top Ten; Watch Dogs 2 profitiert von Rabattangeboten - 4Players.de

Over two million #PS4 consoles sold worldwide this week with a day remaining.... (That Watch Dogs 2 price promotion effect!) ❤️ pic.twitter.com/CFgvAna9ue — Sunny Sanghera (@SunnyGearSolid) 26. November 2016

In der vergangenen Woche (inkl. Black Friday) konnte sich die PlayStation 4 insgesamt 142.578 Mal in Großbritannien verkaufen. Die Verkaufszahlen der PlayStation 4 Pro sind in diesem Wert mit inbegriffen. Wie hoch der Anteil der PS4-Pro-Konsolen am Gesamtabsatz ist, ist unklar. Laut dem Marktforschungsunternehmen GfK Chart-Track und GamesIndustry war es die zweiterfolgreichste Woche für die PlayStation 4 seit der Markteinführung im November 2013. Vor allem Bundles mit Uncharted 4: A Thief's End DriveClub und Ratchet & Clank waren beliebt. Die Paket-Verkäufe mit Uncharted 4 waren sogar so stark, dass das Spiel wieder in die Top Ten der Spiele-Charts auf Position 8 einstieg (DriveClub auf Platz 20). Die Verkäufe der Xbox One (inkl. Xbox One S), die in den vergangenen Monaten vor der Sony-Konkurrenz lagen, werden auf ca. 92.000 Exemplare geschätzt. Der Nintendo 3DS wurde ca. 35.000 Mal verkauft. Insgesamt gingen die Hardware-Verkäufe (ungefähr 275.000) aber um 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück.Die Rabattschlacht am Black Friday hat außerdem die Verkäufe von Watch Dogs 2 angefeuert (ohne Digitalverkäufe). Nach einem enttäuschenden Verkaufsstart ist der Absatz durch leichte Rabatte in der zweiten Woche wieder angestiegen und soll sich damit auf dem Niveau der letzten Assassin's-Creed-Teile befinden. Die Verkaufscharts führt dennoch FIFA 17 an, das sich im Vereinigten Königreich (laut einem Einzelhändler) mehr als zwei Millionen Mal verkauft haben soll. Darauf folgt der Shooter Call of Duty: Infinite Warfare (Rabatt: 25 Pfund bei Sainsbury's), der bei den Verkaufszahlen nun vor Battlefield 1 liegt. Von den teils saftigen Rabatten profitierte ebenfalls der Absatz von Dishonored 2 und Titanfall 2 . In der letzten Woche gingen über 1,93 Millionen Spiele über die Ladentheken. Im Jahr 2015 waren es noch 1,77 Millionen.Sunny Sanghera (Ubisoft Events Specialist & Team Leader UK) teilte zudem via Twitter mit, dass sich die PlayStation 4 in der besagten Woche (ohne Samstag) mehr als zwei Millionen Mal weltweit verkauft hätte. Für diesen Erfolg macht er ebenfalls die Preissenkung von Watch Dogs 2 verantwortlich.