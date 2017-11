Call of Duty: WW2 [84%] FIFA 18 [237%] Gran Turismo Sport [867%] Star Wars Battlefront 2 [-43%] Assassin's Creed Origins [keine Angabe] Forza Motorsport 7 [332%] Wolfenstein 2: The New Colossus [332%] Super Mario Odyssey [keine Angabe] Fallout 4 [324%] Need for Speed Payback [keine Angabe] PlayStation VR Worlds [226%]

[Week 42, 2017] Gran Turismo Sport: 74.000 / NEW

[Week 43, 2017] Gran Turismo Sport: 29.000 [-61%]

[Week 44, 2017] Gran Turismo Sport: 13.000

[Week 45, 2017] Gran Turismo Sport: unbekannt

[Week 46, 2017] Gran Turismo Sport: 10.500 - 13.500

[Week 47, 2017] Gran Turismo Sport: 101.500 - 130.500 [+867%]

In der vergangenen Woche wurde (wenig überraschend) die beste Spiele-Software-Verkaufswoche in Großbritannien in diesem Jahr verzeichnet. In der Woche mit dem "Black Friday" verkauften sich alle Spiele in den "Top Ten" besser als in der Vorwoche, außer Star Wars Battlefront 2 , das erst in der Vorwoche veröffentlicht wurde.Den größten Sprung, dank umfangreicher Rabattaktionen und Bundle-Angebote, machte Gran Turismo Sport , und zwar von Platz 12 auf Platz 3. Im Vergleich zur Vorwoche verkaufte sich das Rennspiel um 867 Prozent besser. Sogar die Verkaufszahlen in der ersten Woche (ca. 74.000) wurden in der Black-Friday-Woche deutlich übertroffen (ca. 101.500 bis 130.500). Aber auch FIFA 18 Wolfenstein 2: The New Colossus und Fallout 4 haben deutlich von den Rabatt-Angeboten profitiert. Die Daten von Gfk/Ukie via MCV UK umfassen ausschließlich die Verkäufe im Einzelhandel.Titel [Veränderung der Verkäufe im Vergleich zur Vorwoche in Prozent]:Verkäufe von Gran Turismo Sport in den vergangenen Wochen (Quelle: Resetera