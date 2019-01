Verkaufscharts: Großbritannien: 2018: Mehr Konsolen als 2017 verkauft; PS4 liegt vorne; Absatz von Box-Fassungen geht zurück - 4Players.de

FIFA 19: 1.889.401 Red Dead Redemption 2: 1.757.212 Call of Duty: Black Ops 4: 1.172.855 Spider-Man: 676.621 Mario Kart 8: Deluxe: 458.675 Far Cry 5: 434.133 Crash Bandicoot N-Sane Trilogy: 430.551 God of War: 399.395 Forza Horizon 4: 392.960 FIFA 18: 351.788

In Großbritannien sind im Jahr 2018 ungefähr 770 Millionen Pfund mit Verkäufen von Computer- und Videospielen umgesetzt worden - allerdings ohne digital vertriebene Spiele (Downloadverkäufe, Mikrotransaktionen etc.), diese Daten erfasst GfK/UKIE nicht. Im Vergleich zu 2017 fiel der Umsatz mit physischen Spielen um 2,8 Prozent. Die Zahl der verkauften Box-Fassungen lag bei 22 Millionen - ein Rückgang von 7,1 Prozent. Der Grund für den geringeren Umsatzrückgang im Vergleich zum Rückgang an Box-Versionen ist auf den gestiegenen Verkauf von höherpreisigen Produkten, insbesondere Nintendo-Switch-Spielen, zurückzuführen.Werden digital vertriebene Spiele berücksichtigt , dann liegt der Umsatz in Großbritannien laut der Entertainment Retailers Association (ERA) bei 3,864 Milliarden Pfund. Der Digitalmarkt machte 80,1 Prozent aus, d. h. knapp drei Milliarden Pfund wurden für digital vertriebene Spiele und Zusatzinhalte ausgegeben. Der Umsatzanteil der digital vertriebenen Spiele am Gesamtmarkt wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 12,5 Prozent.Der Verkauf von Box-Fassungen im Einzelhandel bleibt vor allem für AAA-Spiele (teure Großproduktionen) ein wichtiges Geschäftsfeld. Das meistverkaufte Spiel des Jahres 2018 war FIFA 19 mit 2,5 Millionen verkauften Exemplaren (Vorjahr (FIFA 18): 2,7 Mio.). 1,89 Millionen Exemplare wurden physisch verkauft - knapp 25 Prozent in digitaler Form. Im Vorjahr waren es noch 20 Prozent.42,2 Prozent aller Spiele, die im Einzelhandel verkauft wurden, sind Titel für die PlayStation 4. 30,5 Prozent entfallen auf die Xbox One, 24 Prozent auf Switch, 2,1 Prozent auf 3DS und 0,7 Prozent auf PC. Im Vergleich zu 2017 sanken die Verkäufe von PS4-Spielen um 9,7 Prozent und die Verkäufe von Xbox-One-Spielen um 12,7 Prozent. Auf Switch stieg der Softwareumsatz im Jahresvergleich, was keine große Überraschung ist, schließlich ist die Konsole erst im März 2017 veröffentlicht worden. Mario Kart 8 Deluxe hat sich 2018 übrigens besser als im Vorjahr verkauft GamesIndustry schreibt, dass die zweite Jahreshälfte 2018 für Spielehändler wohl enttäuschend gewesen sein dürfte, denn wichtige Titel wie Call of Duty: Black Ops 4, Fallout 76, FIFA 19 und Battlefield 5 verkauften sich schlechter als die jeweiligen Vorgänger. Die drei meistverkauften Spiele des Jahres 2018 sind FIFA 19 Red Dead Redemption 2 und Call of Duty: Black Ops 4 Spiele-Bestseller 2018 in Großbritannien - nur Box-Versionen (UKIE/GfK)Obwohl die offiziellen Hardware-Verkaufszahlen noch nicht vorliegen, will GamesIndustry bereits in Erfahrung gebracht haben, dass 2018 mehr Konsolen als 2017 verkauft wurden. Insgesamt wird von 2,4 Millionen verkauften Spiele-Konsolen gesprochen. Die PlayStation 4 verzeichnete einen "bemerkenswerten" Anstieg der Konsolenverkäufe und ging über eine Million Mal über die Ladentheken. Die PS4 war die meistverkaufte Konsole in Großbritannien. Das Umsatzplus bei Nintendo Switch soll 20 Prozent betragen haben. Konkrete Zahlen wurden nicht genannt.