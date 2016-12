Marvel vs. Capcom: Infinite: Für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt - 4Players.de

Bei der Eröffnungsveranstaltung der PlayStation Experience 2016 hat Capcom und Marvel Entertainment die Entwicklung von Marvel vs. Capcom: Infinite auch offiziell angekündigt. Das Action-Prügelspiel wird im nächsten Jahr für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Abermals wird in Zweier-Teams gegeneinander gekämpft. Zusätzlich zu den Modi Arcade, Training und Missionen (Einzelspieler) wird es einen Story-Modus geben."Helden und Bösewichter kämpfen in einem endlosen Krieg in den Marvel- und Capcom-Universen um die Vorherrschaft. Die ganz neue Geschichte beantwortet Fragen zu den neuen Konflikten und Spieler schlüpfen in die Rolle der klassischen Charaktere von beiden Seiten, während sie Krieg gegen finstere Mächte kämpfen, um einen neuen Gegner zu besiegen. (...) Direkt aus klassischen Marvelüberlieferungen kommen die einzigartigen und spielverändernden Infinity-Stones, die in der Strategie der Spieler so eingebaut werden können, dass sie das Ergebnis der Kämpfe beeinflussen. Jeder Infinity-Stone beitet einen einzigartigen Vorteil für die Spieler und stellt einen anderen Aspekt des Universums dar: Macht, Raum, Zeit, Realität, Seele und Geist."Letztes aktuelles Video: Trailer PlayStation Experience 2016