Marvel vs. Capcom: Infinite: Erste Spielszenen: Ryu und Mega Man X gegen Captain Marvel und Iron Man - 4Players.de

Capcom hat bei der PlayStation Experience einen Trailer mit Spielszenen aus Marvel vs. Capcom: Infinite veröffentlicht. In dem Clip kämpfen die beiden Capcom-Charaktere Ryu und Mega Man X gegen die beiden Marvel-Helden Captain Marvel und Iron Man. Weitere spielbare Charaktere sollen demnächst bekanntgegeben werden. Aufgrund der Fokussierung auf die Infinity-Steine wird u. a. darüber spekuliert , dass die enthaltenen Marvel-Charaktere eher aus dem Marvel Cinematic Universe (also den jüngsten Kinofilmen) stammen werden und weniger X-Men dabei sein werden. Marvel vs. Capcom: Infinite wurde gestern offiziell für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer PlayStation Experience 2016