Marvel vs. Capcom: Infinite: Zweier-Teams sollen für mehr Zugänglichkeit sorgen - 4Players.de

Die Zugänglichkeit früherer Teile aus der Reihe Marvel vs. Capcom hat einige Spieler abgeschreckt und deswegen werden bei Marvel vs. Capcom: Infinite nur Zweier-Teams anstatt Dreier-Teams gegeneinander antreten, dies sagte Peter Rosas von Capcom in einem Interview mit der Edge via Gamefront . Rosas erklärte: "Die Spieler mussten ungefähr sechs Entscheidungen treffen, bevor sie überhaupt erst kämpfen konnten. Die Leute suchten sich zwei Charaktere aus, die ihrer Vorliebe entsprachen. Aber den dritten Kämpfer hat man einzig und allein nur wegen seiner Funktion ausgewählt - vielleicht hatte er einen besonders starken Anti-Air-Move oder so etwas ... Diese Auswahl fühlte sich total überflüssig an." Durch die Reduzierung der Teamgröße auf zwei Charaktere soll auch die Verbundenheit dieser beiden Kämpfer wieder hervorgehoben werden, heißt es weiter.Marvel vs. Capcom: Infinite wird in diesem Jahr (zeitgleich) für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Zusätzlich zu den Modi Arcade, Training und Missionen (Einzelspieler) wird es einen Story-Modus geben.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer extended PlayStation Experience 2016