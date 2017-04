Marvel vs. Capcom: Infinite: Spielszenen-Video: Ultron, Chun-Li, Hulk und Chris Redfield im Kampf - 4Players.de

Capcom hat einen Spielszenen-Trailer zu Marvel vs. Capcom: Infinite bereitgestellt. Ultron, Chun-Li, Hulk, Strider Hiryu, Thor, Chris Redfield und Hawkeye zeigen ihre Fertigkeiten im Kampf. Auch der "Raumstein" (Infinity-Stein) wird am Ende eingesetzt. Das 2-gegen-2-Prügelspiel wird am 19. September 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Unsere Vorschau findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer 2