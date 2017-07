Marvel vs. Capcom: Infinite: Jedah Dohma aus Darkstalkers ist mit dabei - 4Players.de

Jedah Dohma aus Darkstalkers (Capcom) wird ein spielbarer Charakter in Marvel vs. Capcom: Infinite sein. Der Publisher bestätigte dies im Rahmen der "Evolution 2017" und zeigte Jedah auch gleich in Aktion. Das entsprechende Video findet ihr weiter unten. Es ist der erste Auftritt von Jedah in einem Spiel aus der Marvel-vs-Capcom-Reihe.Das 2-gegen-2-Prügelspiel wird am 19. September 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Unsere Vorschau findet ihr hier . Eine Story-Demo steht im PlayStation Network und bei Xbox Live zum Download bereit. Die Demoversion soll einen ersten Einblick in den Story-Modus des Crossover-Beat'em-Ups gewähren, dem ersten seiner Art in der Geschichte der Reihe.Letztes aktuelles Video: Evolution 2017 Exhibition Match mit Jedah und Gamora