Marvel vs. Capcom: Infinite: Haggar, Frank West, Nemesis und Spider-Man sind dabei - 4Players.de

Bei der Comic-Con 2017 in San Diego wurden vier weitere, spielbare Charaktere aus Marvel vs. Capcom: Infinite vorgestellt: Spider-Man (Marvel), Frank West (Dead Rising), Nemesis (Resident Evil) und Haggar (Final Fight). Zugleich wurde die neue AIMBRELLA-Stage (A.I.M. x Resident Evil) vorgestellt, in der MODOK ziemlich prominent zu sehen ist. Passend dazu ist der folgende Trailer veröffentlicht worden, in dem Haggar, Frank West, Nemesis, Gamora und Spider-Man ihre Fähigkeiten zeigen. Auch die Effekte des "Mind Stone" werden präsentiert.Das 2-gegen-2-Prügelspiel wird am 19. September 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Unsere Vorschau findet ihr hier . Eine Story-Demo steht im PlayStation Network und bei Xbox Live zum Download bereit. Die Demoversion soll einen ersten Einblick in den Story-Modus des Crossover-Beat'em-Ups gewähren, dem ersten seiner Art in der Geschichte der Reihe.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer SDCC 2017