Marvel vs. Capcom: Infinite: Story-Trailer und Übersicht über die Einzel- und Mehrspielermodi - 4Players.de

Story - versetzt Spieler mitten in den erbitterten Kampf der Helden beider Universen zusammenfinden, um den aus den zwei verschmolzenen Roboter-Bösewichten entstandenen Ultron Sigma aufzuhalten

Arcade - bringt das klassische Spielhallenfeeling zurück. Jeder Sieg bringt Spieler dem großen Kräftemessen mit dem Endgegner einen Schritt näher.

Mission - bietet verschiedene Tutorialmissionen und Charakter-spezifische Herausforderungen

Training - Spieler gestalten über verschiedene Parameter eine eigene Trainingsumgebung, in der sie ihre Kampfkünste verbessern

Vs. Player 2 - lokales Spiel gegen einen weiteren Spieler

Vs. CPU - Einzelspiel gegen KI-Gegner

Collection - die Dr. Light-Datenbank enthält verschiedene freischaltbare Elemente, darunter Sequenzen aus dem Story-Modus, Informationen zu Charakteren und Stages, Concept Artwork und Musikstücke

Ranked Match - diese Online-Kämpfe gegen andere Spieler beeinflussen die Position auf der Bestenliste

Casual Match - diese Online-Kämpfe gegen andere Spieler beeinflussen die Position auf der Bestenliste nicht

Beginners League - eine spezielle Liga für Spieler bis Rang 14

Lobby - Lobby für simultane Player-vs-Player-Kämpfe von bis zu acht Spielern

Rankings - weltweite Bestenliste

Replay Settings - Wiederholungen einstellen und anschauen

Capcom hat einen weiteren Trailer zu Marvel vs. Capcom: Infinite veröffentlicht, der Einblicke in den Story-Modus gibt und zeigt, wie sich die Helden aus beiden Universen zusammenfinden, um Ultron Sigma vor der Auslöschung des biologischen Lebens in den jüngst miteinander verschmolzenen Welten von Marvel und Capcom zu bewahren.Marvel vs. Capcom: Infinite wird am 19. September 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Das Kämpferaufgebot soll 30 Charaktere umfassen, darunter Jedah, Dormammu, Firebrand und Ghost Rider. Folgende Features nennt der Publisher.Offline-Modi und Features:Online-Modi und Features:Letztes aktuelles Video: Story-Trailer