Marvel vs. Capcom: Infinite: Spielszenen mit Ghostrider, Firebrand, Dormammu und Jedah - 4Players.de

Story - versetzt Spieler mitten in den erbitterten Kampf der Helden beider Universen zusammenfinden, um den aus den zwei verschmolzenen Roboter-Bösewichten entstandenen Ultron Sigma aufzuhalten

Arcade - bringt das klassische Spielhallenfeeling zurück. Jeder Sieg bringt Spieler dem großen Kräftemessen mit dem Endgegner einen Schritt näher.

Mission - bietet verschiedene Tutorialmissionen und Charakter-spezifische Herausforderungen

Training - Spieler gestalten über verschiedene Parameter eine eigene Trainingsumgebung, in der sie ihre Kampfkünste verbessern

Vs. Player 2 - lokales Spiel gegen einen weiteren Spieler

Vs. CPU - Einzelspiel gegen KI-Gegner

Collection - die Dr. Light-Datenbank enthält verschiedene freischaltbare Elemente, darunter Sequenzen aus dem Story-Modus, Informationen zu Charakteren und Stages, Concept Artwork und Musikstücke

Ranked Match - diese Online-Kämpfe gegen andere Spieler beeinflussen die Position auf der Bestenliste

Casual Match - diese Online-Kämpfe gegen andere Spieler beeinflussen die Position auf der Bestenliste nicht

Beginners League - eine spezielle Liga für Spieler bis Rang 14

Lobby - Lobby für simultane Player-vs-Player-Kämpfe von bis zu acht Spielern

Rankings - weltweite Bestenliste

Replay Settings - Wiederholungen einstellen und anschauen

Im Rahmen der gamescom 2017 zeigt Capcom neue Spielszenen ihres Beat-em-ups Marvel vs. Capcom: Infinite , das am 19. September für PC, PS4 und Xbox One erscheinen wird. Neben den Charakteren Ghostrider, Firebrand und Dormammu gibt es auch Kampfeindrücke von Jedah.Offline-Modi und Features:Online-Modi und Features:Letztes aktuelles Video: Spielszenen