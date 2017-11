Die neuen DLC-Kämpfer Winter Soldier, Black Widow und Venom schließen sich dem Kampf der Universen am 5. Dezember 2017 an. Die drei Charaktere gehören zum ersten Season Pass von Marvel vs. Capcom: Infinite , können aber auch einzeln ab dem 05. Dezember erworben werden. Der "2017 Character Pass" ist in der Deluxe Edition von Marvel vs. Capcom: Infinite inbegriffen.Außerdem startet für PS-Plus-Abonnenten am 24. November eine kostenlose Demo-Phase für Marvel vs Capcom: Infinite auf der PlayStation 4, die das gesamte Spiel inklusive Multiplayer umfasst.Letztes aktuelles Video: DLC Winter Soldier Black Widow und Venom