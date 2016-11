Snowflake's Chance: Von Abe's Oddysee, Spelunky und Heart of Darkness inspirierte Hasenflucht auf Steam - 4Players.de

Spelunky

Screenshot - Snowflake's Chance (PC) Screenshot - Snowflake's Chance (PC) Screenshot - Snowflake's Chance (PC) Screenshot - Snowflake's Chance (PC) Screenshot - Snowflake's Chance (PC) Screenshot - Snowflake's Chance (PC) Screenshot - Snowflake's Chance (PC) Screenshot - Snowflake's Chance (PC) Screenshot - Snowflake's Chance (PC)

In Carl Morgans nach eigenen Angaben von Abe's Oddysee,und Heart of Darkness inspiriertem 2D-Jump'n'Run Snowflake's Chance hat man 99 Versuche, um als Häschen Snowflake aus den Tiefen einer tödlichen Grube zu fliehen. In 21 Spielabschnitten müsse man Gefahren überwinden, Gegnern ausweichen, sich verstecken und die, oft unfreiwillige, Hilfe anderer Kreaturen einsetzen, um ans Ziel zu gelangen.Dabei soll jedes vorzeitige Ableben den bösen Snowflake stärker machen. Zudem werden Power-Ups, Geheimnisse und ein besonders fordernder Schwierigkeitsgrad versprochen. Wer das mit handgemalter Grafik aufwartende Projekt unterstützen möchte, kann ihm derzeit grünes Licht auf Steam signalisieren. Weitere Infos gibt es auch auf der offiziellen Website sowie im aktuellen Video:Letztes aktuelles Video: Steam-Greenlight-Trailer