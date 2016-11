theHunter: Call of the Wild: Angekündigt: Die Avalance Studios begeben sich wieder auf die Jagd - 4Players.de

Screenshot - theHunter: Call of the Wild (PC) Screenshot - theHunter: Call of the Wild (PC) Screenshot - theHunter: Call of the Wild (PC) Screenshot - theHunter: Call of the Wild (PC) Screenshot - theHunter: Call of the Wild (PC) Screenshot - theHunter: Call of the Wild (PC)

Mit der Ankündigung von theHunter: Call of the Wild kehren die Schweden und Just-Cause-Macher der Avalance Studios in ihr altes Revier zurück: In der Jagdsimulation wird man in einer offenen Welt durch die Wildnis streifen und dabei auf diverse Tiere treffen, darunter Bisons, Vögel, Kriechtiere, Insekten sowie die üblichen Wildtiere wie Hirsche und Rehe. Und wie es sich für einen Jäger gehört, wird man einige von ihnen auch ins Visier nehmen und töten.Wie Dark Side of Gaming (DSOG) schreibt, soll die Spielwelt etwa 50 Quadratmeilen umfassen. Neben einer Solo-Erfahrung sollen außerdem auch kooperative und kompetitive Mehrspielermodi für bis zu acht Spieler geboten werden. Eine Veröffentlichung ist für Anfang 2017 auf dem PC angesetzt.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer