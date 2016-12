theHunter: Call of the Wild: astragon Entertainment sichert sich die weltweiten Vertriebsrechte an dem Jagdspiel - 4Players.de

"theHunter: Call of the Wild bietet eines der atemberaubendsten Jagderlebnisse, das jemals erschaffen wurde. Treten Sie ein in eine wunderschöne, offene Welt bevölkert von majestätischen Hirschen und beeindruckenden Bisons, zahllosen Vögeln, Kriechtieren und Insekten.

Erleben Sie komplexes Tierverhalten, dynamische Wetterereignisse, Tages- und Nachtzyklen, simulierte Ballistik, hochrealistische Akustik und ein ausgeklügeltes Windsystem zum Aufspüren von Tieren. Erwecken Sie den Jäger in sich und tauchen Sie in die dichte Spielatmosphäre von theHunter: Call of the Wild ein.

Erkunden Sie 50 Quadratmeilen abwechslungsreiches Gelände, von Feuchtgebieten und dichten Wäldern zu üppigen Tälern und weiten Feldern. Die offene Welt von theHunter: Call of the Wild ist in einzelne, voneinander unterschiedliche Jagdreviere unterteilt, jedes gefüllt mit vielseitigen Überraschungen und unvergesslichen Momenten.

Nehmen Sie Missionen und Herausforderungen von Einheimischen an oder bewegen Sie sich abseits ausgetretener Pfade. Entdecken Sie Beobachtungsposten, Jagdtürme und Stützpunkte. Diese geben Ihnen die Möglichkeit, sich schnell und mühelos in der enorm weiten Welt zu bewegen.

theHunter: Call of the Wild ist die Weiterentwicklung des herausragenden Online-Jagdspiels theHunter von Expansive Worlds mit über 6 Millionen registrierten Spielern und sieben Jahren Live-Einsatz.

theHunter: Call of the Wild wurde mit der preisgekrönten Apex Engine kreiert, einer Technologie, welche 10 Jahre lang in der Entwicklung explosiver Action-Games erprobt und immer weiter verbessert wurde.

Erwerben Sie eine Vielzahl an Gewehren, Handfeuerwaffen und Bögen, rüsten Sie diese auf und individualisieren Sie sie mit weiterem Zubehör und verschiedenen Munitionsarten. Finden Sie Ihre persönlichen Favoriten. Entwickeln Sie Ihren Charakter, indem Sie verschiedene Fähigkeiten und Ausrüstung freischalten. Lernen Sie wie man Rufer und Düfte verwendet, aber studieren Sie vor allem Ihre Beute: Achten Sie genau auf das Verhalten der Tiere, ihre Merkmale und ihre Bewegungsmuster.

Neu bei der Jagd? Kein Problem. Intelligente Systeme werden Sie unterstützen, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrer Jagd herausholen, egal ob Sie ein hoffnungsvoller Anfänger oder ein erfahrener Veteran sind.

Zusätzlich zu seiner intensiven Einzelspieler-Erfahrung bietet theHunter: Call of the Wild einzigartige Multiplayer-Optionen. Schließen Sie sich mit bis zu 8 Freunden (oder völlig Fremden!) im kooperativen und kompetitiven Multiplayer-Modus zusammen. Genießen Sie eine Vielzahl von In-Game-Herausforderungen und Ereignissen. Jagen ist ertragreicher und spannender im Team mit Freunden. Teilen Sie also Ihre Erfahrungen und verdienen Sie sich das Recht, auf Ihre Leistung stolz zu sein!

theHunter ist eine beliebte Franchise die gemeinsam mit der Community entwickelt wurde. Getreu diesem Erbe wird die Weiterentwicklung von theHunter: Call of the Wild durch das tiefgreifende Wissen und die unzähligen Erfahrungen seiner Spieler auch in Zukunft geformt werden. Zusammen werden wir es mit der Zeit zu einem noch umfassenderen Spielerlebnis machen."

Die astragon Entertainment GmbH hat eine weltweite Kooperation mit den Avalanche Studios vereinbart. Mit diesem Abkommen sichert sich astragon die weltweiten Vertriebsrechte an theHunter: Call of the Wild . Das Open-World-Jagdspiel wird von Expansive Worlds entwickelt und soll im Frühjahr 2017 erscheinen.Julia Pfiffer, stellv. Geschäftsführerin astragon Entertainment GmbH: "Wir freuen uns sehr über die in Zukunft noch engere Zusammenarbeit mit Avalanche Studios und dem Team von Expansive Worlds. theHunter: Call of the Wild weiß in vielerlei Hinsicht zu beeindrucken und wir sind uns sicher, zahlreiche neue Spieler für das abwechslungsreiche Open World Jagdspiel gewinnen zu können.""Nachdem wir bereits seit einigen Jahren äußert erfolgreich mit der astragon Gruppe zusammengearbeitet haben, war die Fortführung dieser Partnerschaft rund um theHunter: Call of the Wild ein logischer nächster Schritt", so Anna Bouveng, Executive Producer bei Avalanche Studios. "Astragon kennt nicht nur unser Spiel, sondern auch unsere Community genau und wird uns daher auch weiterhin großartig am Markt unterstützen. Wir freuen uns schon sehr darauf, auch in den kommenden Jahren mit ihnen an diesem bahnbrechenden Titel zu arbeiten."Folgende Features führen die Hersteller auf:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer