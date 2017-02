theHunter: Call of the Wild: Das zweite Jagdrevier "Layton Lake District" im Trailer - 4Players.de

Avalanche Studios, Expansive Worlds und astragon Entertainment zeigen das zweite Jagdrevier des Spiels namens "Layton Lake District" im folgenden Trailer. "Im Pazifischen Nordwesten Nordamerikas angesiedelt, bietet Layton Lake District einen merklichen Gegensatz zu den sanften herbstlichen Farbtönen des kürzlich angekündigten Jagdreviers Hirschfelden. In den dichten, von schneebedeckten Gipfeln umgebenen Pinienwäldern der weiten Landschaft tummeln sich (...) Beutetiere wie Elche, Weißschwanz-Hirsche, Roosevelt-Wapitis, Schwarzbären und viele mehr", heißt es vom Hersteller.Insgesamt 14 Basiswaffen stehen dem Jäger zur Verfügung, von Weitschussgewehren über Präzisionsbögen bis hin zu Pistolen. Einige davon können mit Zielfernrohren ausgerüstet und mit verschiedenen Munitionsarten bestückt werden. Verschiedene Fähigkeiten können die Handhabung der Waffen beeinflussen - zum Beispiel den Rückstoß vermindern oder das schnelle Nachladen unter Zeitdruck ermöglichen. theHunter: Call of the Wild erscheint am 16. Februar 2017 zum Preis von 29,99 Euro für PC. Die Jagdsimulation soll danach mit DLC-Paketen erweitert werden.Letztes aktuelles Video: Layton Lake District