theHunter: Call of the Wild: Die virtuelle Jagd wird auf PS4 und Xbox One ausgedehnt - 4Players.de

Screenshot - theHunter: Call of the Wild (PS4) Screenshot - theHunter: Call of the Wild (PS4) Screenshot - theHunter: Call of the Wild (PS4) Screenshot - theHunter: Call of the Wild (PS4) Screenshot - theHunter: Call of the Wild (PS4)

Publisher Avalanche Studios, Entwicklerstudio Expansive Worlds und Distributor astragon Entertainment werden theHunter: Call of the Wild im Laufe des Jahres auch auf PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Die Jagdsimulation wurde ursprünglich für PC entwickelt und ist seit Februar sowohl online als auch im stationären Handel erhältlich. Es wird als eigenständiges, Abonnement-freies Spiel erscheinen. Nach Release ist die Einbindung weiterer Inhalte in Form von DLCs geplant.In der 50 Quadratmeilen großen Spielwelt (auf Basis der APEX-Engine) wird man auf Hirsche, Bisons, Vögel, Kriechtiere und Insekten treffen. Die offene Welt ist in einzelne, voneinander unterschiedliche Jagdreviere unterteilt. "Komplexes Tierverhalten, dynamische Wetterereignisse, Tages- und Nachtzyklen, simulierte Ballistik, hochrealistische Akustik und ein ausgeklügeltes Windsystem zum Aufspüren von Tieren", werden laut Publisher geboten.Die Entwickler schreiben weiter: "Erwerben Sie eine Vielzahl an Gewehren, Handfeuerwaffen und Bögen, rüsten Sie diese auf und individualisieren Sie sie mit weiterem Zubehör und verschiedenen Munitionsarten. Finden Sie Ihre persönlichen Favoriten. Entwickeln Sie Ihren Charakter, indem Sie verschiedene Fähigkeiten und Ausrüstung freischalten. Lernen Sie wie man Rufer und Düfte verwendet, aber studieren Sie vor allem Ihre Beute: Achten Sie genau auf das Verhalten der Tiere, ihre Merkmale und ihre Bewegungsmuster. Neu bei der Jagd? Kein Problem. Intelligente Systeme werden Sie unterstützen, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrer Jagd herausholen, egal ob Sie ein hoffnungsvoller Anfänger oder ein erfahrener Veteran sind." Darüber hinaus kann theHunter mit bis zu acht Personen im kooperativen oder kompetitiven Multiplayer-Modus gespielt werden (inkl. Ingame-Herausforderungen und Ereignissen).Letztes aktuelles Video: Layton Lake District