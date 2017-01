Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series: Gamestop-Eintrag verrät erste Details zur Handlung - 4Players.de

Bei den Game Awards im Dezember wurde verkündet , dass Telltale sich auch um ein Adventure zur SciFi-Marke Guardians of The Galaxy kümmern wird. Fünf Episoden soll das Abenteuer im All umfassen, welches ähnlich wie das kürzlich erschienene Batman-Abenteuer einen etwas sperrigen Namen verpasst bekam: Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series . Statt inhaltlicher Infos gab es in der Pressemitteilung aber vorerst nur branchentypische Floskeln über die Brillanz aller beteiligten Partieien zu lesen. Ein mittlerweile offenbar wieder verschwundener Eintrag im Webauftritt des Händlers Gamestop geht etwas näher ins Detail. Ein Nutzer des Neogaf-Forums hat den Text vorsichtshalber kopiert:"Marvels Guardians of the Galaxy: The Telltale Series liefert eine brandneue Geschichte der ungewöhnlichsten Helden des Universums, die bunt gemischte Gruppe Gesetzloser, welche sich Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket und Groot nennen. In Folge einer epischen Schlacht entdecken die Guardians ein Artefakt von unaussprechlicher Macht. Jeder der Guardians hat einen Anlass, diese Reliquie zu begehren, das gilt auch für einen rücksichtlosen Feind, welcher der letzte seiner Art ist, und der sich unter keinen Umständen davon abbringen lassen wird, es ihnen aus den Händen zu reißen. Von der Erde zur Milano bis ins Nirgendwo und darüber hinaus, eingebettet in den Rhythmus starker Musik, versetzt diese fünfteilige Serie dich in die raketengetriebenen Stiefel von Star-Lord, in einem eigenständigen Guardians-Adventure, das im einzigartigen und preisgekrönten Telltale-Stil erzählt wird, in dem deine Entscheidungen und Handlungen den Pfad der von dir erlebten Geschichte vorantreibt."Die erste Episode des Adventures wird in diesem Jahr für PC, Konsolen und mobile Systeme veröffentlicht. Auch eine "Season Pass Disc" ist wieder geplant.Letztes aktuelles Video: Teaser The Game Awards