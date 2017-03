Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series: Nolan North leiht Rocket seine Stimme, keine Originalsprecher an Bord - 4Players.de

Scott Porter: Star-Lord

Synchronsprecher und Schauspieler Nolan North, vor allem bekannt als Nathan Drake in Uncharted, wird dem meist auf Krawall gebürsteten Waschbären Rocket in Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series seine Stimme leihen. Das meldet Eurogamer.net und merkt an, dass keiner der Original-Schauspieler der Filme, darunter Chris Pratt, Bradley Cooper, Zoe Saldana oder Vin Diesel, im Spiel zu hören sein wird.Stattdessen sieht die Besetzung der Sprecher folgendermaßen aus:Der Auftakt zur fünfteiligen Serie, die eine Kooperation zwischen Telltale Game und Marvel Entertainment darstellt, soll in diesem Jahr erfolgen. Wahrscheinlich kann man mit einer Veröffentlichung im Umfeld des neuen Films rechnen. Der Kinostart von Guardians of the Galaxy Vol. 2 ist bei uns für den 27. April angesetzt.Letztes aktuelles Video: Teaser The Game Awards