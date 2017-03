Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series: Tangled Up in Blue: Erste Episode wird im April starten - 4Players.de

Screenshot - Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series (PC) Screenshot - Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series (PC) Screenshot - Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series (PC) Screenshot - Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series (PC) Screenshot - Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series (PC)

Die erste Episode von Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series wird am 18. April 2017 laut GOG.com auf allen Plattformen veröffentlicht (PC, PS4, Xbox One, Android und iOS). Die erste Episode wird den Titel "Tangled Up in Blue" tragen. Der Season Pass, der Zugang zu allen fünf Episoden umfassen wird, soll 22,99 Euro kosten. Somit startet das Abenteuer von Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket und Groot kurz vor dem zweiten Kinofilm (Guardians of the Galaxy Vol. 2), der in Deutschland am 27. April anlaufen wird. Konkrete Details zur Hintergrundgeschichte hat Telltale Games aber noch nicht verraten. Darüber hinaus werden bei GOG.com diverse Adventures mit Rabatt angeboten.Letztes aktuelles Video: Teaser The Game Awards