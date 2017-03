Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series: Erste Spielszenen-Eindrücke im Debüt-Trailer - 4Players.de

Telltale Games hat heute den Debüt- Trailer des kommenden Adventures Marvel's Guardian of the Galaxy: The Telltale Series veröffentlicht. Die erste Episode wird am 18. April als Download und am 5. Mai als Retail-Version erscheinen ( wir berichteten ). Dazu heißt es in der offiziellen Pressemitteilung:

Guardians of the Galaxy: The Telltale Series beinhaltet eine brandneue Story mit den wohl unscheinbarsten Helden des Universums: Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket und Groot. Inmitten einer epischen Schlacht entdecken die Wächter der Galaxie ein Artefakt von unvorstellbarer Macht. Jeder von ihnen hat einen persönlichen Grund, dieses Relikt in seine eigenen Hände zu kriegen – ebenso wie ein neuer, skrupelloser Feind, der alles daran setzen wird, das Artefakt an sich zu reißen. Auf der Erde, an Bord des Milano-Raumschiffs und in den unbekannten Tiefen des Alls, schlüpft der Spieler in Guardians of the Galaxy: The Telltale Series in die Raketenstiefel von Star-Lord und erlebt ein völlig neues Guardians-Abenteuer, in dem sich die eigenen Entscheidungen aktiv auf die Spielerfahrung auswirken.



Die gesamte Serie setzt von Anfang an auf einen hochwertigen Cast, darunter Scott Porter (Friday Night Lights, The Walking Dead: The Telltale Series) als Star-Lord, Emily O'Brien (Schatten der Leidenschaft, Mittelerde: Mordors Schatten) als Gamora, Nolan North (Uncharted-Reihe, Pretty Little Liars) als Rocket, Brandon Paul Eells (Watch Dogs) als Drax, und Adam Harrington (The Wolf Among Us, League of Legends) als Groot.

Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer