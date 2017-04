Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series: Trailer zum Start der ersten Episode "Tangled Up in Blue" - 4Players.de

Telltale Games veröffentlicht im Laufe des heutigen Tages die erste Episode "Tangled Up in Blue" von Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series . Die erste Teil der fünfteiligen Serie wird für PC (ca. 19 Uhr), Mac, PlayStation 4, Xbox One, iOS (App Store) und Android (Google Play) erscheinen - und einzeln 4,99 Dollar kosten. Eine im Handel verfügbare Season-Pass-Disc (für die komplette Staffel) wird ab 02. Mai 2017 in den USA sowie ab 05. Mai 2017 weltweit erhältlich sein (Preis: 29,99 Dollar). Die Season-Pass-Disc enthält die erste Episode und erlaubt den Download der in den kommenden Monaten erscheinenden vier Episoden mittels Online-Updates, sobald diese verfügbar sind."In den Überbleibseln einer gewaltigen Schlacht entdecken die Guardians [Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket und Groot] ein Artefakt von unaussprechlicher Macht. Jeder einzelne von Ihnen hat seine eigenen Gründe, dieses mächtige Relikt in seine Finger zu bekommen - und dies gilt auch für ihre skrupellose Gegenspielerin, die letzte ihrer Art, welche sich durch nichts aufhalten lässt, um den Guardians das Artefakt zu entreißen. In den Raketenstiefeln von Star-Lord erleben Spieler ein noch nie dagewesenes Guardians-Abenteuer, welches sie von der Erde über die Milano bis ins Nirgendwo und noch weiter führt (...) Auf ihrer Reise treffen sie Entscheidungen, die den Verlauf der Geschichte und das Spielerlebnis maßgeblich beeinflussen."In den Rollen sind folgende (englische) Sprecher zu hören: Scott Porter (Friday Night Lights, The Walking Dead: The Telltale Series) als Star-Lord, Emily O'Brien (Schatten der Leidenschaft, Mittelerde: Mordors Schatten) als Gamora, Nolan North (Uncharted-Reihe, Pretty Little Liars) als Rocket, Brandon Paul Eells (Watch Dogs) als Drax und Adam Harrington (The Wolf Among Us, League of Legends) als Groot.Letztes aktuelles Video: Episode 1 Trailer