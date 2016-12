Dauntless: Frühe Kampfszenen aus dem kooperativen Action-Rollenspiel - 4Players.de

Nach der Ankündigung bei den Game Awards (wir berichteten ), gewähren die Phoenix Labs auf ihrem Blog nun weitere Einblicke in das Kampfsystem ihres kooperativen Action-Rollenspiels Dauntless , das 2017 auf Free-to-play-Basis für PC erscheinen soll. Grundpfeiler sei ein auf Ausdauer-Management setzendes System, das sowohl Risiken bergen als auch Chancen eröffnen soll, so Combat Designer Chris Fox. Sowohl in der Offensive als auch Defensive müsse man stets abwägen, welche Aktionen man wann einsetze bzw. wie viel Ausdauer man für was opfere. Dabei habe man sich vor allem von Titeln wie Devil May Cry, Bayonetta, Dark Souls und Monster Hunter inspirieren lassen. Folgendes Video mit Kampf-Spielszenen aus einer frühen Pre-Alpha-Fassung soll den Ablauf veranschaulichen:Letztes aktuelles Video: Pre-Alpha-Kampfszenen