Dauntless: Trailer von der PAX East 2017 zum kooperativen Action-Rollenspiel - 4Players.de

Im Zuge der PAX East 2017 wurde ein weiterer Trailer zu Dauntless veröffentlicht. Das an Monster Hunter erinnernde, kooperative Action-Rollenspiel (Free-to-play) von Phoenix Labs soll im Laufe des Jahres für PC erscheinen ( Beta-Anmeldung ).Grundpfeiler des Kampfsystems sei ein auf Ausdauer-Management setzendes System, das sowohl Risiken bergen als auch Chancen eröffnen soll, meint Chris Fox (Combat Designer). Sowohl in der Offensive als auch Defensive müsse man stets abwägen, welche Aktionen man wann einsetze bzw. wie viel Ausdauer man für was opfere. Dabei habe man sich vor allem von Titeln wie Devil May Cry, Bayonetta, Dark Souls und Monster Hunter inspirieren lassen.Letztes aktuelles Video: Trailer PAX East 2017