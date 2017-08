Dauntless: Gründer-Alpha gestartet - 4Players.de

Phoenix Labs hat die Gründer-Alpha von Dauntless gestartet, welche Gründern frühzeitigen Zugang zu den "Shattered Isles" gewährt, noch vor dem Start der Closed-Beta am 01. September (Preis: 79,99 Dollar). "In der Tech-Alpha haben sich über 20.000 Spieler zusammengeschlossen, um fast 250.000 Behemoths zu erlegen und das Dauntless-Gameplay in Zusammenarbeit mit Phoenix Labs weiter zu verbessern. Die Entwicklung von Dauntless wird über die Gründer-Alpha hinaus weitergehen, in der Slayer dank durchgehend laufender Server erstmals ununterbrochen Zugang zu den Shattered Isles erhalten."Das kooperativ spielbare Action-Rollenspiel erinnert stark an Monster Hunter. Die Spieler übernehmen die Rolle eines Slayers (Elite-Krieger) und kämpfen gegen Behemoths, um das Überleben der Menschheit zu sichern. Nach der Beta-Phase soll Dauntless dann auf Free-to-play umgestellt werden."Die Leidenschaft und das Feedback der Dauntless-Community während der Tech-Alpha hat Dauntless nicht nur beeinflusst, sondern hat sich zu einem Herzschlag entwickelt, der unser Studio antreibt, die besten zu sein und die nächsten Herausforderungen anzugehen", so Jesse Houston, Co-Founder und Executive Producer, Phoenix Labs. "In diesem nächsten Schritt unserer gemeinsamen Reise freuen wir uns darauf, zusammen mit unseren Slayer-Kollegen zu kämpfen, den offenen Dialog weiterzuführen und neue Abenteuer und Herausforderungenzu präsentieren".Im Anschluss an die Gründer-Alpha wird am 1. September die Closed-Beta von Dauntless beginnen. Inhaber eines Gründer-Pakets können hierfür auch Freunde einladen, sie während der Closed-Beta-Phase in die Shattered Isles zu begleiten. Besitzer eines Gründer-Pakets erhalten garantierten Zugang zur Closed-Beta.Letztes aktuelles Video: Trailer PAX East 2017